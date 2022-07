Camión volcado con vacas. Foto:captura de video, Twitter.

Todo quedó registrado en un curioso video que se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Más allá de lo curioso que pueda resultar, lo cierto es que no deja de ser un signo de los duros tiempos de crisis que atraviesa de lado a lado a la Argentina toda. El hecho ocurrió el sábado, en horas de la madrugad, sobre la Ruta 11 cerca de la localidad de Calchaquí. Más concretamente todo sucedió a 100 kilómetros de la localidad de Reconquista, en provincia de Santa Fe.

Fue cuando un camión que transportaba ganado vacuno volcó a la vera del camino, algo que motivó la reacción de mucha gente, vecinos de la zona, quienes sin dudarlo se encargaron de faenar 50 vacas que eran llevadas en la caja trasera del vehículo.

El diario zonal Infovera, dijo al respecto: “A punta de cuchillos, y sin fijarse demasiado en los detalles de los cortes, desmenuzaron la carga del transporte y la cargaron sobre motos, para hacerse así de una mercadería impensada”.

El video de lo sucedido se difundió de inmediato por las redes y no deja de causar conmoción. Es que lo que se ve no es otra cosa más que dura representación de los tiempos que corren, con gente que -desesperada- es capaz de llegar a estas cosas.

La gente faenando los animales. Video: Twitter.

El viaje

El camión jaula marca Iveco había salido el viernes 22 de julio de Goya, en Corrientes hacia Deán Funes, en la provincia mediterránea de Córdoba y era conducido por Marcelo Américo Sallea. Luego de producido el vuelco, todos los animales que transportaban murieron.

El vehículo de gran porte derrapó, pisó la banquina y termionó dando un vuelco. Los comentarios de algunos que pasaban por el lugar, son el reflejo de la desesperación: “Tenemos asado gratis, muchachos”, dijo un hombre que se acercó hasta el sitio de la sangrienta faena de los animales.

