Fue un verdadero milagro el que se registró en China. Pudo terminar en el drama más absoluto y una tragedia total, pero felizmente nada de eso sucedió. Fue cuando una beba de dos años que cayó desde un quinto piso y tuvo la fortuna de ser atrapada y salvada por un hombre que se encontraba en la vereda de la calle. Un impactante video de lo sucedido circuló en las redes sociales en las últimas horas.

El periódico chino The South Morning China informó que el héroe de lo que hubiera sido una tragedia se llama Shen Dong (31). Este estaba estacionando su auto en Tongxiang hasta que vio a la menor colgando de una ventana.

Desde un primer momento, lo que hizo fue por llamar a la Policía para que fuera a rescatarla. Sin embargo, la secuencia empeoró cuando la niña cayó y aterrizó en una terraza de una vivienda.

Así, la beba se acercó hacia el borde de aquel techo y cayó directamente al vacío. A puro reflejos, el hombre dejó su celular para llamar a la Policía y fue corriendo hacia la zona en la que estaba por caer la bebé.

Rescate impresionante

Afortunadamente, le dio el tiempo y se quedó con la menor en sus brazos. “Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. Fue solo instinto acercarse a ella”, dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News.

El empleado de un barco cercano a la zona donde cayó la niña agregó: “Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”.

El estado de salud de la beba

Según lo que informaron los medios locales, la beba sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones. De todos modos, se encuentra estable de salud.

No se sabe cómo fue que llegó al borde de la ventana del departamento. Intentan averiguar si estaba junto a un adulto o si estaba sola

