Marcelo vuelve con "Canta conmigo ahora". Foto: prensa.

Marcelo Tinelli vuelve este lunes a la pantalla de la televisión argentina con el show "Canta conmigo ahora" desde las 22.30hs, y con un formato innovador que proviene de "All Together Now", un reality británico.

"Canta conmigo ahora" el nuevo formato al que apostó Tinelli -luego del fracaso de la última edición de Showmatch-, presenta a 100 personas en el rol de jurados evaluando el desempeño de los participantes que deberán lograr a partir de su show, conquistar a los jurados y que se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, y así lograr un lugar en el grupo de ganadores.

Se graba en el estudio ubicado en Don Torcuato -el mismo que Showmatch-, pero reformado y ampliado para que la cantidad de personas que trabajan allí puedan hacerlo con suma comodidad, y también se agregó una cámara 360° que permitirá captar todo lo que suceda en el show.

Marcelo vuelve a la TV. Foto: Instagram/marcelotinelli.

Algunas de las figuras convocadas

Entre los invitados para ser jurados en el nuevo programa de Tinelli, están Manuel Wirtz, Marcela Morelo, Cande Tinelli, Coti Sorokin, Raúl Lavié, el Bahiano, Cristian Castro, José Luis "el Puma" Rodríguez, Carlos Baute y Paulina Rubio, El Puma Rodríguez, La Bomba Tucumana, Los Caligaris, Locho Loccisano, entre otros. Todo es expectativa, ante un jurado inédito en la TV argentina. Un formato curioso y lleno de sorpresas.

Habló el Chato Prada

"Es un formato de afuera, que está aprobado hace varios años. Los 100 jurados, después de los 30 segundos, que el cantante hace su rutina, tienen la posibilidad de votar, para ello, hubo que instalar un software polaco. Votan por sí o por no y a medida que van votando, se va iluminando la pantalla que hay atrás", expresó el productor.

Chato Prada. Foto: instagram/elchatoprada.

Y agregaba: "Estamos todos trabajando todo el tiempo. El programa va a dar qué hablar con este nuevo formato. ¡100 jurados, es una cosa de locos! Es como una tribuna, sería como La Bombonera más o menos. Hubo que hacer un laburo de ingeniería para levantar la parrilla de luces. Se levantó tres metros en un estudio de 1200 metros, es un decorado de 360 grados en pantallas, que incluyen también unas 12 cámaras".



All Together Now ¿De qué se trataba?

El programa era un reality británico en el que se debía conquistar a los 100 jurados ya sea bailando, cantando o las dos cosas. Mientras más jurados se levantaban, más posibilidades tenían. El ganador se llevaba 50.000 libras esterlinas.

Emily Lucius, la host del programa

Tras su paso por "El hotel de los famosos", donde se convirtió en una de las participantes más criticadas por el público, Emily Lucius fue elegida por Marcelo Tinelli y la producción de LaFlia para sumarse al equipo de "Canta conmigo ahora", como host digital.

La influencer mostrará a través de las redes de eltrece todo lo que suceda detrás de cámara tanto con el conductor, los participantes y el jurado.

Noticias relacionadas