Las hermanas Nara, Wanda y Zaira, vienen mostrando momentos muy divertidos de sus días de descanso en Europa. Ellas cuentan todo a través de reels, videos y fotos infartantes en las redes sociales. Ahora es turno de las fiestas a las que van como invitadas en las noches de Ibiza.

El domingo, Wanda no pasó inadvertida y -una vez más- fue viral. Mientras estaba en Instagram, transmitiendo en vivo junto a Zaira y su amigo estilista en el concierto de Ozuna, un jóven -llamado Eddie Rodríguez- se le acercó y, sin mediar palabra, le besó el escote. Y eso no fue todo: como si nada pasara, también le quiso invitar un trago..

El momento derivó en los gritos de Zaira, casi desesperada por eliminar las pruebas en video: "¡Borralo, borralo!", "No lo tomes".

El sobresalto duró lo que un suspiro. Wanda, lejos de preocuparse, tomó las cosas con su habitual sentido del humor y, con su clásico estilo relajado, siguió grabando el concierto,

El video no tardó en hacerse viral.

Momento del beso. Video: Twitter.

El topless de Wanda

Wanda Nara ha estado muy presente durante los últimos días en las redes sociales. Tal vez más de lo habitual. Ella subió la apuesta y había publicado un video de su topless en Ibiza. Allí se vio a la empresaria posando casi desnuda y generando un auténtico revuelo en las playas del Mar Mediterráneo.

Wanda Nara explosiva en redes. Video: instagram/wanda_nara

Wanda posteó el nuevo material junto a la frase "Mi fuerte no son los reel", jugando con lo picante de sus dichos y la segura repercusión en las redes..

