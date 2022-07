Palito en La Voz. Foto: captura La Voz Argentina.

Palito Ortega fue invitado por Ricardo Montaner a "La Voz Argentina" para que esté con su equipo de canto y que pueda aconsejar a los chicos con distintos tips vocales.

En el programa ya terminaron las audiciones y los participantes empezaron los enfrentamientos en batallas. Por esto, cada jurado puede invitar a un artista para que lo aconseje con su equipo. En esta ocasión, fue Montaner quien llevó a Palito para que lo ayude.

Pero lo que se vió en pantalla, fue la cara "malhumorada" del artista. Los usuarios de Twitter no tardaron en viralizarlo: “Palito Ortega me hace acordar a mí todas las mañanas en el trabajo” expresó uno. “Palito Ortega dijo ‘Bueno, voy a ir a la voz, pero de muy mala gana’”, comentó otro.

Palito Ortega en La Voz: “Estoy al aire, pero no me importa. No daré devoluciones hasta que me regresen mi pan danés” pic.twitter.com/NwAqLSeE4S