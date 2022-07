Rusherking sacará un nuevo tema. Fotos: Instagram/rusherking

Rusherking compartió en Twitter un adelanto de la nueva canción "Olvídame", que se estrenará este martes. Rápidamente, los usuarios la relacionaron con la ruptura de su ex pareja, María Becerra, y fue duramente criticado.

El fragmento que compartió el cantante dice así: “Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento na, tus lágrimas a mi me dan igual, ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos”.

Fueron los fans de Becerra los que salieron de inmediato a destruirlo en los comentarios: "Te hiciste conocido gracias a María, la vida le debes así q deja d hacerte el estrella", escribió un usuario.

"Por q tanto odio si fue la única que te quiso cuando todavía no eras nadiee y encima le faltaste el respeto jajaj bájate de esa moto rey", replicó otro.

También algunos seguidores hacían hincapié a la relación que lo llevó a la fama: "Y vos sos??? Aa el ex de maría becerra... quien te conocía antes ? Jajajajajaja".

El tema se estrenará este martes 26 de julio y ya fue confirmado por Sony Music.

La relación con María Becerra

La pareja se mantuvo enamorada durante algunos años. Comenzaron su relación en el 2019 y con la situación de la pandemia, apostaron a la convivencia. Pero esto no duró mucho, al poco tiempo el amor se acabó y en 2021 todo estaba terminado. Los rumores hablaron de una supuesta infidelidad de Rusherking, pero el cantante lo negó.

María y Rusher cuando eran pareja. Foto: Pinterest.

En aquel momento, fue María la que salió a escribir barbaridades de cosas en Twitter, que luego borró y pidió disculpas. Hoy, él mantiene una relación con la China Suárez, mientras Becerra goza de un excelente presente profesional.

