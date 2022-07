El expresidente de Uruguay, Julio Sanguinetti. Foto: EFE.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay dio su visión sobre el momento que enfrenta la Argentina en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país.

A través de un análisis desde tres aspectos, aseguró que: “el primero es una sensación de desperdicio: con todo lo que tiene la Argentina en cuanto a capacidades humanas y materiales, ¿por qué tiene que estar cayendo recurrentemente en crisis financieras, monetarias y cambiarias que nos hacen un enorme daño a todos?”, se cuestionó.

En segundo instancia, aseguró que advierte que existe “demasiada aceleración política” desde el punto de vista institucional y pidió especialmente dejar de lado las especulaciones sobre el futuro del presidente Alberto Fernández. “Al Presidente lo eligieron por cuatro años y ahí debe estar”, expresó en diálogo con radio Mitre.

“Si no tenemos una mínima estabilidad institucional, no soñemos con estabilidad económica”. “Esas no son normas escritas, es lo que dice la realidad; la estabilidad institucional y la estabilidad jurídica son condición necesaria para todos los órdenes”, sentenció.

En ese marco, hizo referencia además a las implicancias económicas que provocan en su país la devaluación del peso argentino. Por ejemplo -explicó- un sector importante del comercio del Litoral está preocupado porque los ciudadanos prefieren cruzar la frontera para comprar bienes porque la diferencia de precios es notable. Gobierno esperará los resultados de las gestiones que iniciará hoy Batakis en Estados Unidos.

Mercosur

Más adelante, dio su perspectiva sobre el cruce entre Fernández y Lacalle Pou en el Mercosur y las negociaciones de Uruguay con China para celebrar un tratado comercial. “Ahí tenemos un problema en ciernes”, graficó.

“El Mercosur, como deberíamos recordar, no nación para encerrarnos sino para todo lo contrario”, expresó. “Esa era la esencia del Mercosur cuando empezamos con todo esto y lo que está planteando Uruguay en estos días es reforzar esta mirada”, añadió.

En ese sentido, recordó que él estuvo presente hace 29 años cuando se firmó el primer acuerdo marco para cerrar un acuerdo de libre comercio con Europa que finalmente nunca se terminó de instrumentar, por lo que recomendó abrir otros horizontes.

Noticias relacionadas