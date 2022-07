Mirror Line en Arabia Saudita. Foto: NA.

Arabia Saudita está a pasos de construir dos rascacielos de 487 metros de altura y 120 kilómetros de largo conectando los edificios con dos pasarelas.

Este proyecto llamado Mirror Line (Línea de Espejos en español) se construirá en el medio del desierto costero y montañoso arábigo. La construcción está basada en los planes del príncipe Mohammed bin Salman de crear una comunidad lineal.

Se cree que esta construcción podría valer 1 billón de dólares y tenga la capacidad para alojar hasta 5 millones de personas cuando esté completamente terminado.

¿Qué tendrá el Mirror Line?

Alguno de los lujos que tendrá este edificio gigante será un tren de alta velocidad que circulará por debajo de los edificios espejados. Además, contará con un proyecto de agricultura vertical para alimentar a las personas que vivan allí.

Por otra parte, para el entretenimiento habrá un estadio deportivo con 300 metros de altura y un puerto para yates disponible.

El Mirror Line tendrá un estadio de fútbol. Foto: NA.

Sin embargo, algunas complicaciones giran en torno a este proyecto. Una de las dificultades es que por esa zona pasa la migración de millones de aves y atravesarán los rascacielos.

También, el proyecto del príncipe arábigo deberá construirse por etapas teniendo en cuenta su tamaño. Los expertos estiman que el tiempo que tarde en crearse el Mirror Line será de 50 años aproximadamente.

