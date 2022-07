Marcelo debutó en "Canta conmigo ahora". Foto: prensa

La espera llegó al final. Luego de mucho tiempo, finalmente Marcelo Tinelli tuvo su esperado regreso a la pantalla de la televisión argentina. La vuelta fue con "Canta conmigo ahora", un show sencillamente espectacular.

Y como era de esperarse, la apertura fue algo increíble, a puro impacto y con una producción superlativa.

Hubo de todo y para todos los gustos. Grandes bailarines, como Felipe Herrera y Lula Rosenthal, además de la banda Damas Gratis, de Pablo Lescano, quien cantó su hit "Me vas a extrañar" junto a Johana Rodríguez.

Marcelo y su hijo Lorenzo. Foto: eltrecetv.

La nueva propuesta se adueñó por completo del show, lo más esperado del ElTrece de los últimos tiempos. Con una puesta en escena de otro planeta, sonaron canciones como “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Locked Out Of Heaven”, de Bruno Mars; y las “BZRP Session” de Nathy Peluso y Tiago PZK, entre otras.

Pablo Lescano en "Canta conmigo ahora". Foto: NA.

Tampoco faltó un acompañante muy especial para Tinelli: su hijo Lorenzo, que no se despegaba de él.

Dijo el conductor muy emocionado: “Qué lindo volver a la tele, por Dios. Buenas noches, América, buenas noches Argentina, buenas noches a toda la familia que está ahí del otro lado. Estoy con todos mis hijos acompañándome: Cande de jurado, Mica desde México. Un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y un desafío hermoso para todos nosotros, que tanto amamos hacer televisión”.

Lula Rosenthal y Felipe Herrera. Foto: eltrecetv.

¿De qué se trata el programa?



"Canta conmigo ahora" el nuevo formato al que apostó Tinelli, se trata de un concurso de música que presenta a 100 personas en el rol de jurados -con figuras nacionales e internacionales-, evaluando el desempeño de los participantes que deberán lograr a partir de su show, así deben conquistar a los jurados y que se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, logrando un lugar en el grupo de ganadores. Representa una adaptación del formato británico “All Together Now”, un éxito local.

Marcelo, junto a Lorenzo y el Puma Rodríguez. Foto: eltrecetv.

El jurado acompañó perfectamente la propuesta y fue a todo lujo. Muchísimas figuras de primera y súper destacadas. Así brillaron Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, Locho Loccisano, El Tirri, Magui Olave y su hija Candelaria Tinelli, entre otros.

Marcelo y Cande Tinelli. Foto: eltrecetv

"Canta conmigo ahora" llegó a la pantalla y, ciertamente, no defraudó. Tuvo todos y cada uno de los ingredientes necesarios para entretener y divertir a los televidentes argentinos, con el sello y la impronta de Tinelli. No se escatimaron esfuerzos, y eso era lo único con lo que debía cumplir la producción. Ahora, el resto queda en manos de los artistas y el show que ofrezcan en pantalla.

