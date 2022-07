Montenegro, en mejores épocas con el "Rojo". Foto: NA.

El "Rojo" es un verdadero infierno y no encuentra ni el rumbo, ni la paz. Una interminable seguidilla de malos resultados deportivos y la profunda crisis institucional que atraviesa, lo ponen al borde del abismo. Así, es que ahora Daniel "Rolfi" Montenegro ha presentado su renuncia como manager de Independiente en medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club de Avellaneda y de la búsqueda del reemplazante de Eduardo Domínguez como entrenador.

Montenegro, que había asumido el rol en octubre del año pasado, decidió dar un paso al costado por su relación desgastada con la dirigencia y ya se despidió del plantel.

No lo quiere a Falcioni

En las últimas horas trascendió que la decisión de algunos miembros de la Comisión Directiva era tentar a Julio César Falcioni para que regrese al "Rojo", lo que demostró la poca injerencia del "Rolfi" en las determinaciones dado que el DT se fue en conflicto con él.

Además, el propio Falcioni disparó contra Montenegro ayer en declaraciones a ESPN: "Las formas hacia mí no fueron las correctas. Él quería armar su grupo de trabajo, colocar su gente, y me parecía lo más correcto. Cuando yo sea manager trataré de hacer algo parecido, que mi trabajo sea evaluado por mis decisiones", dijo.

Sin embargo, cuestionó: "Me llamaban los técnicos con los que estaba hablando. Me decían ¿Julio te vas?'. Y le digo: 'No sé'. 'Porque me llamó tal persona'. Entonces estaba en el día a día al lado nuestro. Le dije 'no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él, face to face. No tengo ningún problema en volver a Independiente, pero él no me va a llamar".

El ex enganche también recibió críticas de Ricardo Bochini: "El trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo a un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Su continuidad la tienen que decidir los nuevos dirigentes. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró", aseguró el ídolo de la institución.

