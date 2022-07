Cristian Castro jurado de "Canta conmigo ahora". Foto: eltrecetv

Este lunes, Cristian Castro debutó en la TV argentina como uno de los jurados en "Canta conmigo ahora". El programa de ELTrece devolvió a Marcelo Tinelli a la pantalla, pero entre tanto show y espectaculares presentaciones, no dejó de llamar la atención el look del cantante mexicano.

Castro salió a escena con un extravagante traje Dolce & Gabbana que se quedó con todas las miradas. El estampado era de lo más exótico, con flores amarillas muy llamativas.

Pero eso no fue todo. El color y estilo de su pelo, también captaron la atención. Y motivos no faltaban. Cabello naranja para que "haga juego" con la ropa. No se puede pedir más.

Como era esperable, las reacciones en las redes sociales no demoraron en llegar. Fue una lluvia de mensajes y posteos que tuvieron a Cristian Castro en el ojo del huracán, que luego se tradujo en un torbellino de memes.

Se hizo viral y, en los mensajes, hubo de todo.

Muchos lo llegaron a comprar "con una billetera", mientras que otros vieron en su imagen la viva representación de una "zota de oro" o incluso un parecido con Caesar Flickerman (personaje de "Los Juegos del Hambre").

Lo cierto es que su participación en el nuevo programa de Tinelli no pasó inadvertida. Tal vez haya sido eso lo que fue a buscar.

no sabía de dónde me sonaba el traje de cristian castro aaaaa pic.twitter.com/6rWnceGy7o — rocío TOKREV AU📌 (@astrobabygirl) July 26, 2022

Cristian Castro parece la zota de oro 😝 #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/w33Y0WC4PJ — Vanesa (@VanesaUrrutia10) July 26, 2022

Cristian castro es ese monedero que te regala la tía en navidad.#CantaConmigoAhora #cristiancastro pic.twitter.com/oDUxXlRLxf — Julieta Blanco (@julitavaccaro86) July 26, 2022

La presentación estuvo a tono con él y con uno de sus hits "Azul", revolucionó la pantalla.

“Es mexicano, pero yo siento que el corazón lo tiene en Argentina. Tiene una de las voces más importantes de Latinoamérica y a nivel mundial. El pelo, el look, impresionante ese traje, que ya te dijo que no habla castellano, no habla español", decía Tinelli.

Castro agregó emocionado: “Estoy agradecido por la vida por estar en este país. Desde ‘Ritmo de la Noche’ que nosotros tenemos esta fraternidad, yo siento una paternidad de tu parte. Me siento un producto tuyo. Te siento en mi corazón y te quiero mucho”.

