Wanda Nara en Ibiza. Foto: instagram/wanda_nara

Wanda Nara sigue de vacaciones en familia por Ibiza, y tal como ya nos tiene acostumbrados, no deja pasar la oportunidad para mostrarse en las redes sociales. Ella siempre es noticia.

Pero no todo es un rato distendido y diversión. Muchas veces, sobre todo en el laberíntico mundo de las redes, Wanda es objeto de duros comentarios de parte de los internautas.

Las fotos que Wanda subió recientemente no han sido la excepción. Luciendo pequeños trajes de baño o haciendo topless, da lo mismo. A Wanda siempre le caen encima y ella, por lo general, se prende en las polémicas.

En los últimos días hizo de todo, y siempre (esto no es novedad) lo mostró al mundo entero con reels, historias y posteos. Wanda es inquieta y así lo demuestra a cada paso que da. Pero esa inquietud y el hecho de "no parar nunca" no significa que ella no se tome el tiempo para pensar y hablar sobre lo que siente.

Wanda en Ibiza. Foto: The Grosby Group.

Es parte de este mundo de luces y focos de cámaras fotográficas en el que ella decidió meterse hace ya largo rato, pero al mismo tiempo sabe poner límite a las críticas. Ahora, los comentarios iban directo a su cuerpo. Su respuesta tiene sabor a "lección" para los usuarios de las redes sociales.

Wanda en bikini. Foto: The Grosby Group.

El hartazgo dio lugar a las réplicas de Wanda: “Soy real. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo”, dijo en una historia.

Y seguía: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID no subía fotos arruinada en la cama".

El descargo de Wanda. Foto: captura instagram/wanda_nara

Sus palabras iban de la mano de una foto por la que le llovieron críticas: "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos una foto comiendo sushi o en un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca pero no son muy instagrameables", agregó.

También habló sobre el uso de Photoshop en las fotos: “El retoque puede beneficiar o perjudicar”.

Finalmente, otra frase de Wanda marca registrada: "¡Sí! Tengo celulitis como todas también acné y en verano raíces, porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

