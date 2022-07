Cruce entre Sergio Ramos y Lionel Messi. Foto: captura video.

Lo que parecía una práctica cualquiera del PSG terminó en un cruce impensado entre dos de sus estrellas: Lionel Messi y Sergio Ramos. Todo ocurrió en el marco de la gira que el equipo parisino realiza en Japón.

En medio de la práctica abierto, Messi marcó dos goles y fue durante el segundo que aparecieron chispas entre los compañeros y ex rivales de LaLiga. Leo se sacó de encima a Ramos en un movimiento y definió abajo, cruzado. En un video que se dio a conocer hace poco, se puede ver que el español lo toca a la pasada, y la Pulga sigue su camino para terminar la acción. Pero enseguida vuelve y lo mira con gesto incómodo a su compañero, reclamándole el roce innecesario en una práctica.

Ramos busca desactivar su enojo con una palmadita en señal de disculpas, pero no parece conformar a Messi. El video rápidamente recorrió las redes sociales.

Más tarde, en un alto del ejercicio, Messi vuelve a acercarse al defensor, que está agachado, y le reclama nuevamente. Ahí se da un diálogo, algo más relajado, pero en el que se puede ver que a Messi no le gustó el golpe. Y se vengó a su estilo.

Viejos rivales

Si bien fueron rivales en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid como máximos exponentes de sus equipos, la relación entre el argentino y el español es buena y la situación no pasó a mayores en la pretemporada del PSG, que se prepara para el inicio de la Copa de Francia el próximo domingo ante el Nantes.

