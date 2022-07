Lionel Messi, Barcelona. Foto: EFE.

En las últimas horas volvió a ser noticia un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona y ahora quien habló del tema fue Xavi Hernández, actual técnico del club catalán quien fue tajante sobre el tema.

Xavi afirmó que "es imposible" y "no tiene sentido" mencionarlo en la actualidad porque tiene vínculo con el Paris Saint Germain de Francia.

"Leo tiene contrato. Es imposible, es imposible. No tiene sentido ahora hablar de Messi", dijo Xavi después de los rumores que afirmaban que el propio ex mediocampista había pedido por el regreso de su ex compañero.

Y agregó: "Es el mejor futbolista del mundo y de la historia. El presidente (Joan Laporta) ya ha dicho que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barcelona. Ojalá, veremos en un futuro".

Qué dijo Laporta

El mandatario había expresado días atrás: "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado. Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue".

Sus dichos motivaron a medios españoles a asegurar que Xavi le había solicitado a Laporta que hiciera el esfuerzo para repatriarlo cuanto antes, algo que el DT negó rotundamente.

"Moralmente, como presidente del Barsa, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barsa y a nivel personal creo que estoy en deuda con él", añadió el dirigente días atrás.

