Diana Trujillo comenzó con una pasantía en NASA y tras 14 años es su nueva directora de vuelos.

“Señor, planeo ser una ingeniera en la NASA. Pero no puedo hacer eso sin tomar las clases en esa secundaria completamente blanca. Y no puedo cambiar el color de mi piel. Así que, no tengo elección, salvo ser la primera. Lo que no puedo hacer sin usted, su señoría. De todos los casos que escuchó hoy, ¿cuál importará en cien años, cuál será su primero?”

Esas fueron las palabras de Mary Jackson al juez de Virginia para que le permita acceder en la década del 60 a sus estudios universitarios de ingeniería ya que solo se graduaban blancos. Pasaron mucho años de aquel momento y de aquellas primeras mujeres inspiradoras que torcieron el rumbo de la NASA, mostrando que el espacio no tiene género cuando se habla de sueños. Hace pocas semanas una noticia llegó a mis manos en la que describía en su título: “La colombiana Diana Trujillo será la primera mujer directora de vuelos en la NASA”, no demoré mucho tiempo y contacté al departamento de prensa de uno de los organismos más importantes del mundo en cuanto a carrera espacial y les dije: “Quiero conocer a Diana y que su historia inspire a otras personas”, a las 24 hs en una gestión cuasi espacial me respondieron que la ingeniera Trujillo estaría feliz de darme esta entrevista, y así lo hice.

Una foto de la cohorte de 2022 de directores de vuelo de la NASA donde se ubica en el centro Diana Trujillo, los cuales supervisarán las operaciones de la Estación Espacial Internacional, la tripulación comercial y las misiones Artemis a la Luna. Foto: NASA

Diana es ingeniera aeroespacial y actualmente supervisora técnica del grupo para la planificación de secuencia y ejecución y jefe táctica de misión para el rover Perseverance que está en este momento en Marte. Diana nació y creció en Colombia y sin saber inglés emigró a EE.UU. siendo una adolescente en busca de su sueño: trabajar para la NASA. Mientras estudiaba inglés como segunda lengua, también trabajaba a tiempo completo para pagar sus estudios en un colegio universitario y más tarde en la Universidad de Florida y la de Maryland. Hoy, es una de los siete directores de vuelo de la NASA para ocuparse de la supervisión de las misiones que vayan a la Estación Espacial Internacional, de la tripulación comercial y del programa Artemis, que busca un meta ambiciosa: llevar a “la primera mujer y al próximo hombre” al polo sur de la Luna en 2025.

El viaje de su vida: Partida Cali, Destino Espacial

"Cuando miro donde estoy ahora es algo que nunca se me ocurrió en mi vida que sucedería. Siempre desde pequeñita me gustó el espacio y me preguntaba cómo funciona eso (…) Ser curiosa, comprender que es lo que pasa y entender como funcionaban las cosas alrededor mío hizo que me embarcara en la idea de entender la ciencia (...) Elegí una carrera de ingeniero espacial y luego busqué una pasantía en la NASA hasta llegar a trabajar aquí desde hace 14 años", me cuenta Diana en la entrevista por zoom que tuvimos en la mañana de conocernos.

Diana Trujillo ha logrado inspirarse en su abuela y madre para lograr su sueño en NASA.

Las mujeres que la han inspirado en su vida han sido su abuela que no pudo acceder a la escuela primaria cuando era pequeña, y su madre que no pudo terminar la universidad. Para Diana la historia de ellas le dio la pasión y el apoyo para que siguiera adelante por sus sueños más allá de los obstáculos. Muchas veces Diana se ha preguntado si realmente era merecedora de vivir su sueño, si debía escuchar a las voces de las demás personas o a su propio “Pepe Grillo” que la alentaba a seguir y en relación a ello, la respuesta fue: "Tengo esos momentos en los que me pregunto: ´¿será que esto es para mí?´, ´¿será que yo pertenezco aquí?´, ´¿será que estoy lista?´, ´no sé si sé´ (…) Lo importante es como no dejar que esos esos momentos de duda te dominen a un nivel que no puedas ni siquiera pensar en tus sueños". Diana trabajó día a día para que su forma de ser sea su propia inspiración y para no abandonar lo que tanto anhelaba.

Marte: ¿El futuro de la Tierra?

El último programa de NASA en Marte llamado Mars 2020 trajo muchas expectativas de explorar el planeta como un futuro de la Tierra. A pasos agigantados las misiones se incrementan y el saber que sucedió con el planeta Rojo nos hace entender para donde va nuestra "casa" para dentro de millones de años. "Con la llegada de los humanos a Marte todas las preguntas que tenemos del Universo, como de dónde venimos, inmediatamente se abren como por ejemplo saber qué le pasó a Marte, por qué no hay agua, por que la atmósfera de Marte es como es. Así podemos regresar, mirar a la Tierra y darnos cuenta de lo que podemos hacer para prevenir que nuestro planeta se vea como Marte", afirma Diana quien está encargada de la supervisión de estas misiones.

Tomorrow is the big day! It is amazing to think that right now, @NASAPersevere is about 203,746 km away from Mars... and yet it will arrive *tomorrow*, right on schedule. pic.twitter.com/ZVWjcMkwqC — Diana Trujillo (@FromCaliToMars) February 18, 2021

Necesitamos explorar como evolucionará nuestro planeta. Sí no somos conscientes de como lo ha hecho “nuestro hermano” Marte sería un despropósito para la humanidad no conocer que puede pasarle a la Tierra dentro de millones de años. Es por eso que aparece la investigación de los fenómenos que ocurren en el planeta rojo para entender mejor nuestra propia casa. Diana lo ejemplifica así: "Cuando hablamos del clima y de lo que está pasando en el planeta tierra y como por ejemplo el hielo y como todo se está derritiendo, es es muy difícil sentirlo sí nosotros mismos no estábamos en Alaska y no hemos vivido allí (...) Cuando yo te pongo a ti como ser humano en el desierto en otro planeta y te digo: ´estás parado donde había un río y donde había un desemboque del mismo o donde probablemente había una selva´ y te tengo que poner un traje de astronauta para poder sobrevivir a todo esto te genera un simbronazo y te das cuenta como que algo pasó y no está bien (…) Si miramos a la Tierra desde Marte diríamos tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarla".



Guardiana espacial de la Luna y Marte: "El espacio es para todos"

Los que tenemos más de 30 o 40 años hay una parte de la historia espacial que nos hemos perdido, no vivimos la llegada del primer hombre a la Luna ni tampoco, el lanzamiento de las primeras misiones más allá de nuestro planeta. Y en estos años venideros se vienen programando acontecimientos que serán históricos en la humanidad ya que la misión Artemis será quien lleve a la próxima generación de humanos a la Luna para luego viajar a Marte.

"Me fascina de la historia de la llegada de esta nueva misión a la Luna, que en las misiones anteriores yo no estaba viva y tengo que hablar con mi abuela o mi mamá sobre ello. Siempre me pareció como algo que no me tocó a mí, sino a otra generación. La vuelta de los humanos a la Luna me emociona porque me siento que esta vez vamos a ser parte todos. Entonces tenemos una generación nueva que va a vivir el hecho de que vamos a volver a ir allí (…) Es la primera vez que lo lograremos con la primera mujer en la superficie lunar", relata Diana con emoción.

Diana Trujillo, una mujer inspiradora que logró alcanzar su sueño en la NASA. Foto: NASA.

La exploración del espacio profundo ha sido testigo de décadas de avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Para los últimos 20 años, los humanos han vivido y trabajado continuamente a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). En la ISS, los humanos están preparándose para el día en que nos adentremos más en el sistema solar.

¡Estamos listos para ir a la Luna!

El programa Artemis tendrá como misión regresar a los humanos a la Luna tras 50 años y llevar a la primera mujer. La líder de Integración de Sistemas Humanos para el programa Sistemas Terrestres de Exploración de Artemis de NASA Sherild Rivera Melendez reveló en una entrevista: "Queremos utilizar los recursos que disponemos en la Luna para poder llegar a explorar otros planetas como Marte".

El plan de la Luna es doble: se centra en lograr el objetivo de un aterrizaje humano inicial para 2025 con riesgos técnicos aceptables, mientras trabaja simultáneamente hacia una exploración lunar sostenible a mediados o finales de la década. Emocionada y con una sonrisa en la cara, Diana me dice: "Mauro, es un momento emocionante porque todo está listo para ir para la Luna", solo queda lanzar el cohete. "Ya tenemos en la Florida un examen del cohete donde demostramos que podemos hacer todos los procedimientos si necesitábamos irnos para la Luna en ese momento. Ese sería el paso del Artemis I. El segundo paso sería Artemis II donde vamos hacia la Luna, damos la vuelta y volvemos a la Tierra". El Artemis III es para ir con las personas para demostrar que podemos llevar los seres humanos y eventualmente llegar a la superficie la Luna", afirma Diana.

Diana Trujillo, directora de vuelo NASA con el equipo Perseverance. Foto: @FromCaliToMars

Por otro lado, aunque Marte parecía lejano, no lo está. En esta década las misiones al planeta rojo han incrementado y la curiosidad por explorarlo son aún mayores: "Con la NASA vamos a crear una generación nueva que se va a dar cuenta que el espacio siempre ha sido para todos. Estamos demostrando que también tenemos la tecnología y que vamos a volver más de una vez con las misiones Artemis I, II y III. Y esta vez vamos a quedarnos en la Luna para ir a Marte (…) Esto nos toma mucho trabajo, las operaciones con el rover es mucho más difícil. Si yo te pusiera a ti en Marte por 15 minutos puedes explorar lo mismo que el rover en un mes".

El método Diana de los sueños: "Inspírate con quienes lo hayan logrado"

A lo largo de las entrevistas que he realizado a diferentes personalidades destacadas de la ciencia para Canal 26 me he encontrado con historias que mostraban que detrás del éxito que ven todas las personas, se esconde una gran capa de “trabajé por él y todo lo que sucedió fue aprendizaje”.

Creo que el mundo de las oportunidades se nos abrirá mucho más si aceptamos nuestras cualidades positivas y buscamos potenciarlas. Es un juego de aceptar como somos y concedernos el reconocimiento a nuestros sueños. Y Diana lo destaca con un método que a ella le sirvió para lograrlo: “Primero es identificar, entender y valorar tus sueños. En ese momento ya empiezas a pensar yo sé lo que yo quiero, independientemente de lo que quieran los demás. Si piensas que tu sueño es ridículo, yo ahí sugeriría que busques personas que han hecho cosas parecidas a tu sueño". Como todo método, tiene sus pasos que pueden servir de gran ayuda cuando no encontramos esa chispa que nos motive.

"En relación si tus sueños son el espacio aprende de personas como Elio Morillo, Yajaira, Víctor Moreno, todas esas personas que trabajan en el espacio y ahí te das cuenta de que es posible. Si tú conocés a todas estas personas te vas a dar cuenta que todos hicimos algo parecido y te da la idea de que hay una ruta a seguir", afirma Diana.

Para los que somos periodistas y buscamos historias inspiradoras que quizá parezcan de “de otro planeta”, las palabras de Diana Trujillo nos invita a pensar que no hay fronteras al momento de perseguir aquello que tanto queremos, ese deseo que viene del alma mostrándonos a través de la palabra y de la acción a decir: “¡Este es mi sueño, es lo suficientemente importante y haré todo para cumplirlo en esta vida!”.

