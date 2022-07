Diputados, trabajo en Comisiones. Foto: DTV.

Luego de que ingresara un avance de la Ley de Presupuesto para el 2023, legisladores de distintos bloques políticos se refirieron a la importancia de una perspectiva federal en la “ley de leyes”, que sea equitativa con las provincias.



En ese sentido, Julio Ferreyra, del Frente de Todos Jujuy, expresó: “Veamos la forma de que al Interior se le pueda dar una partida que se ajuste más a lo que originalmente era, porque se le fue quitando al interior y aumentando al AMBA”.



El diputado sostuvo que “el subsidio al transporte no se va a poder eliminar” y, a su vez, consideró que “tenemos que ir buscando la forma de incorporar recursos generando empleo, evitando los gastos innecesarios”.

Your browser does not support the video element.

Diputados, trabajo en Comisiones, DTV.

Ley de Presupuesto

Por su parte, Carlos Zapata, del Bloque Ahora Patria de Salta, indicó que “en el mes de septiembre tenemos que empezar a ver algunos indicios de cuál es el contenido, la propuesta, del Poder Ejecutivo como Ley de Presupuesto” y aseguró que, en esa etapa, “cada una de las provincias presentaremos proyectos de resolución para que sean incluidos dentro del presupuesto una serie de obras que son necesarias en cada una de las jurisdicciones”.



Además, adelantó: “También empezaremos a conversar los diputados de distintas jurisdicciones, aún de partidos políticos diferentes, sobre los subsidios”. “Desde el Interior en el tema de los subsidios y su distribución entre toda la nación, subsidios al transporte y de otro tipo, nosotros lo que reclamamos, le ponemos federalismo, pero el concepto básico es equidad”, finalizó.

Noticias relacionadas