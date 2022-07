Natalia Oreiro en "Santa Evita". Foto: NA.

"Santa Evita", la miniserie original de Star+, ya se puede disfrutar desde este martes 26, en exclusiva por la plataforma. La misma cuenta con 7 capítulos, de una duración aproximada de entre 40 y 50 minutos.

Alejandro Maci es quien está a cargo de la dirección y la producción artística de Santa Evita, acompañado de una gran producción ejecutiva del la mano de Salma Hayek, Pepe Tamez y Rodrigo García (hijo del escritor Gabriel García Márquez), sumado a las productoras Non Stop y Star Original Productions.

El proyecto esta inspirado en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez. La serie tratará todas las etapas de vida de Eva Duarte de Perón (Natalia Oreiro), niña, adolescente, jóven, y los motivos que desencadenaron su muerte el sábado 26 de julio de 1952. También estará presente el misterio sobre, qué ocurrió con el cuerpo embalsamado de Eva durante los tres años que estuvo a la espera de ser enterrado.

El elenco de "Santa Evita"

Con Natalia Oreiro en la piel de "la abanderada de los humildes"; Darío Grandinetti como el general Juan Domingo Perón; Ernesto Alterio como Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE); Francesc Orella -quien ganó popularidad en nuestro país por su protagónico en Merlí-, como el doctor Pedro Ara Sarriá, el médico encargado de embalsamar el cuerpo de Eva; y Diego Velázquez como el periodista Mariano Vásquez, quien en 1971 comenzó a investigar qué había ocurrido con el cadáver, se trata de uno de los proyectos más esperados de este año.

Cómo Oreiro se convirtió en Eva

Más allá de su larga trayectoria como actriz, Oreiro audicionó para conseguir el papel principal de la serie. "Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera", explicó y reconoció que no le gustó el trabajo que hizo, pero que afortunadamente convenció a la producción. "Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor", subrayó.

Mientras que Rodrigo García contó cómo fue convocado para dirigir. "Es una serie basada en el libro de Tomás Eloy, amigo de mi familia de toda la vida. Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas, ella me invitó a ser parte del proyecto. Me apasiona porque me gusta mucho el libro. Se ha montado aquí con un grupo de productores, de técnicos, de artistas, excelente actores realmente… Siempre quise que se hiciera aquí en Argentina -por supuesto la idea siempre fue que se haga en español- y que todos fueran argentinos, con la excepciones mía y de Cesc Corella que interpreta al doctor español que embalsamó a Evita. Creo que va bien", adelantó en una entrevista con Infobae.

