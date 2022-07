Ministros de Energía de la UE, en la reunión en Bruselas. Foto: EFE.

La Unión Europea, en una reunión de ministros, cerró un acuerdo respecto a un plan sobre reducir el consumo de gas a unos meses de la llegada del invierno. La reunión se debe a la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia.

El objetivo general era reducir un 15% la demanda de gas a nivel europeo y el texto finalmente pactado introduce numerosas situaciones a las que los países interesados pueden solicitar derogaciones, indicaron a Efe fuentes europeas.

En el pacto acordaron reducir su demanda de gas en un 15% en comparación con su consumo promedio en los últimos cinco años entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, con medidas de su elección.

El Consejo especificó algunas exenciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio, para reflejar las situaciones particulares de los estados miembros y garantizar que las reducciones de gas sean efectivas en aumentar la seguridad del suministro en la UE.

I strongly welcome the endorsement by Council of the regulation to reduce gas demand and prepare for the winter.



It is a decisive step to face down the threat of a full gas disruption.



Thanks to today’s decision, Europe is now ready to address its energy security, as a Union.