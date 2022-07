Quién es y qué asignaciones cobra la beneficiaria de planes sociales viral en redes

En las últimas horas, se viralizó un video con el testimonio de una usuaria de la red social Kwai, donde se burlaba de otro usuario "laburante" y defendía el cobro de sus planes sociales agregando que "si queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”.

La grabación generó polémica ya que sus dichos causaron indignación en redes sociales y de manera casi inmediata, varios usuarios intentaron identificarla.

Ahora, se supo que se trata de Mariana Alfonzo. Una mujer de 34 años y que vive en el partido de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Tal como ella misma reveló, es beneficiaria de varios planes sociales y no cuenta con registros laborales formales en la AFIP.

La mujer, recibe la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el 2018, lo mismo que las Asignaciones Familiares. En julio del 2020 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mientras que en el mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que garantiza el derecho y acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual para hogares de bajos recursos, según consigna el medio Infobae.

En el video viral, la mujer se mostró desafiante y criticó a quienes cuestionan el cobro de planes y la forma de vivir de otros.

¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, expresó en las imágenes.

“Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino, porque obviamente que si no sos argentino no cobrás una verga en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país, hermano, que vos no nos hacés falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso. ¿Entendés?”, agregó.

“Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re verga, a la mierda, pelotudos. ¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Les cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”, desafió.

