Treparon como el "hombre araña" para robar y los atraparon. Foto: NA.

Tres delincuentes armados que escalaron hasta un segundo piso para robar en un departamento bajo la modalidad de "hombre araña" fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo.

En respuesta a un llamado al 911 por la presencia de ladrones en un departamento, oficiales de la comisaria vecinal 14 B fueron desplazados hasta la calle San Benito al 1500.

Al llegar al lugar, los policías encontraron un auto Volkswagen Gol con el motor en marcha, pero sin ocupantes y con una escalera apoyada contra una pared lindera al edificio, que conducía hasta un balcón del segundo piso.

Los efectivos montaron un operativo cerrojo y pudieron detener a los tres delincuentes cuando intentaban escapar saltando hacia la vía pública.

Video: NA.

Luego de ser revisados e identificados, los oficiales les secuestraron dos armas de fuego (calibres 22 y 38) y la suma de 5.340 pesos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 41, a cargo de Osvaldo Daniel Rappa y ante la Secretaría 112 de Matías Horacio Álvarez, avaló el procedimiento policial y ordenó el traslado de los delincuentes, dos de ellos de 35 años y el restante de 28, hasta la correspondiente Alcaidía de la Policía de la Ciudad y el secuestro de las armas de fuego y del auto.

