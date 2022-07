El robo, captado por cámara de seguridad. Foto: NA.

La ola de inseguridad sigue creciendo y generando víctimas en la Argentina. En esta oportunidad, fue el caso de un jubilado -de 77 años- que fue sorprendido en su casa de La Plata por un delincuente que lo golpeó para sacarle sus ahorros. Producto de la golpiza, el hombre perdió tres dientes.

La víctima fue asaltada el sábado pasado en la calle 13, entre 35 y 36, en la capital bonaerense, pero el hecho se dio a conocer en las últimas horas.

El hombre estaba durmiendo en su domicilio hasta que apareció el delincuente encapuchado, quien había ingresado desde el fondo de la vivienda. Este le tiró una sábana para despertarlo y le pidió dinero. El día previo había retirado una suma importante del banco.

En el transcurso del robo, el anciano permaneció con una frazada negra en su cabeza y esposado. Mientras le pegaba y le revolvió toda la casa, el delincuente le preguntaba dónde tenía los dólares.

El hecho fue traumático para el jubilado. Además de ser una experiencia desafortunada, lo que la agravó más aún es que el delincuente estuvo allí por dos horas. Ahora, tiene miedo de que vuelva a sucederle algo igual y por eso le cuesta dormir.

Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. El violento robo contra un jubilado. Video: cámara de seguridad.

Qué dijo el jubilado de La Plata que fue asaltado en su casa

Días después del asalto, el jubilado contó cómo fue el terrible momento que atravesó y que perdió tres dientes por los golpes que le dieron. “Me puso una frazada negra en la cabeza, esposas y me preguntó dónde tenía los dólares. Me golpeó y revolvió toda la casa. Me duele todo el cuerpo”, expresó.

En diálogo con un medio periodístico, continuó: “Vivo solo porque mi esposa y mi mamá murieron. Mis hijos se independizaron y se fueron de casa. Quiero ir a una pensión o a un geriátrico y abandonar la casa porque tengo miedo”.

El anciano reveló que él fue quien realizó la denuncia a través de un llamado al 911. De momento, no lograron dar con la identidad del ladrón y la Policía sigue buscando las imágenes en cámaras de seguridad del barrio.

Noticias relacionadas