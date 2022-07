Julio César Falcioni. Foto: NA.

El "Rojo" de Avellaneda atraviesa duros tiempos de crisis. Y esa crisis se nota en lo deportivo y en lo institucional. Con ese complejo escenario, ahora el entrenador Julio César Falcioni vuelve a Independiente tras siete meses tras la salida del mánager Daniel "Rolfi" Montenegro. El club de Avellaneda se encuentra en medio de una crisis institucional y deportiva, y tuvo una semana movida con renuncias masivas.

La renuncia de Eduardo Domínguez al cargo de entrenador tras haber perdido el clásico ante Racing y no poder convencerlo de retractarse en su decisión marcó un quiebre en Independiente. Tras su salida y una serie de partidos en el medio, el técnico interino, Claudio Graf, y el asesor deportivo, Montenegro, también dieron un paso al costado este martes.

El martes por la tarde, mientras todo era incertidumbre por quien se haría cargo de esta olla a presión que es Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado se reunió con Julio Cesar Falcioni y acordaron el regreso del "Emperador" por una temporada y firmará su contrato en las próximas horas.

El flamante entrenador del Rojo había dejado el club cuando Montenegro llegó al club para ocupar el puesto de mánager. El ex mediocampista no renovó su contrato y Falcioni se marchó. De hecho, este último se reveló que "no se manejó de la forma correcta" para marcarle el camino de salida de la institución.

El DT y una nueva etapa en el "Rojo". Foto: NA.

Los números de Falcioni en Independiente

El entrenador comenzará su tercera etapa al frente del Rojo. Los ciclos previos de Falcioni en Independiente fueron en 2005- 2006 y en 2021.

Los números del DT al frente del primer equipo del club de Avellaneda son alentadores: de 84 partidos disputados, ganó 33, empató 26 y perdió otros 25 con 108 goles a favor y 84 en contra.

