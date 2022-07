Se estrena la tercera temporada. Foto: NA.

Para todos los fanáticos adolescentes, llega la tercera temporada de "High Scool Musical: el musical". Este miércoles 27 de julio la ficción juvenil, suma nuevos episodios en la plataforma Disney+.

Los nuevos capítulos están ambientados en las afueras de East High School -el escenario de las dos temporadas anteriores y de las películas que dieron origen a la franquicia-. Mostrará a los alumnos en un campamento de teatro de verano en California, llamado Camp Shallow Lake, para montar una producción de Frozen. "Los Wildcats intentarán demostrar quién es ‘mejor en la nieve’ sin dejar a nadie a la intemperie", señala la sinopsis oficial.

Your browser does not support the video element.

Trailer. Video: Disney+ Latinoamérica

Elenco principal

Los personajes principales que están en la serie son Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox), Adrian Lyles (Jet), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy) y Ben Stillwell (Channing), esta nueva entrega participarán importantes figuras del ambiente artístico.

Corbin Bleu, quien le dio vida al basquetbolista Chad Danforth en las películas protagonizadas por Zac Efron y Vanessa Hudgens, hará de él mismo. Y también participarán Meg Donnelly, como Val; Jason Earles, como Dewey Wood; Kate Reinders, como Miss Jenn; Olivia Rose Keegan, como Lily; Olivia Rodrigo, como Nini, Larry Saperstein, como Big Red, y Joe Serafini, como Seb.

Recientemente Zac Efron volvió a coquetear con la posibilidad de interpretar nuevamente a Troy Bolton. El actor de 34 años se fotografió en la fachada de la escuela en la que grabaron las tres películas que lo llevaron a la fama. "No te olvides de mí", escribió en sus redes y revolucionó a sus fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron)

También lo hizo Vanessa Hudgens, quien estuvo en la misma locación y compartió un video musicalizado con la canción Breaking Free. "¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, y luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?", escribió, citando a Gabriella, su personaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Para felicidad de los fans, la serie creada por Tom Federle ya tiene confirmada su cuarta temporada. ¡A esperarla!

Noticias relacionadas