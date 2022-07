Pablo Lunati, ex árbitro. Foto: NA.

Luego del escándalo desatado en el partido que disputaron Patronato y Barracas, por la Liga Profesional de Fútbol, y que terminó a las piñas entre jugadores del equipo entrerriano y la policía, el ex árbitro Pablo Lunati analizó el hecho y apuntó contra el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia.

"Vamos a decir las cosas como son: Todos sabemos que Tapia está donde está porque Argentina ganó la Copa América. Lavecchia dijo lo que saben todos", remató Lunati, quien se manifestó muy crítico de la gestión de quien preside al máximo ente del fútbol argentino.

Su análisis del partido

Posteriormente, se metió de lleno a lo que fue el partido, en el cual a Patronato le anularon dos goles con una polémica intervención del VAR y desató la furia de los futbolistas del conjunto de Paraná que se vieron ampliamente perjudicados en el cierre del complemento con la sanción de un penal tras uno de los tantos.

"Vi lo que vio todo el mundo. Esto se agrava con la gente que maneja el VAR", fustigó en diálogo con Decímetro con Laura Fernández.

Además, aprovechó y criticó el accionar de un sector de la prensa ante estas situaciones: "¿Por qué anoche Pasman y Gustavo López no hablan de Tapia y sí de los 4 muñequitos del VAR?".

Por último, amplió su malestar sobre el funcionamiento de AFA y del VAR: "Hay que poner los huevitos. Los periodistas tienen que poner los huevitos. Conmigo el verso no. Cualquiera se puede equivocar. Con Ceballos tenés un libro para hacer. Sergio Zoratti es el que lo controla, que, a su vez, es la mano derecha de Beligoy".

