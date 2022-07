Jorge Baliño, árbitro. Foto: captra video.

Jorge Baliño, árbitro del polémico partido entre Barracas Central y Patronato, consideró que "hay mucha susceptibilidad" con respecto al club que era presidido por el actual titular de la AFA, Claudio Tapia.

El juez defendió las decisiones que tomó en las cuestionadas jugadas del partido disputado anoche en el estadio de All Boys y adelantó que no incluirá a jugadores de Patronato en el informe.

En declaraciones a TyC Sports, Baliño aceptó que fue una jornada "polémica" pero se manifestó "seguro" de que tomó las decisiones "correctas".

Qué desató el escándalo

En la jugada del primer gol anulado a Patronato, el árbitro explicó que percibió el "rebote" que resultó clave para la sanción del fuera de juego.

Luego, en relación al penal a favor de Barracas cobrado tras otro gol anulado al equipo visitante, el árbitro valoró la intervención del VAR.

"En la cancha me dio la sensación que se había patinado pero el VAR encontró el contacto con la cámara de atrás del arco y no me quedaron dudas", aseguró.

"Lo que se está haciendo en el VAR es muy bueno. Para nosotros es una herramienta válida para tomar decisiones y evitar injusticias", agregó Baliño.

El árbitro adelantó que no informará a jugadores de Patronato por el tumulto que se generó cuando finalizó el partido pero sí lo hará con integrantes del cuerpo técnico.

Para cerrar, Baliño lamentó la "magnitud" que tomó la situación y consideró que "hay muchas susceptibilidades" con respecto a Barracas Central y se crean "fantasmas que no existen".

"Trabajé con honestidad y las decisiones que tomé, las hice de manera consciente y avaladas por el reglamento", completó.

