Luego de que estallara el escándalo por la separación entre Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, a quien conoció en marzo y se casó hace menos de un mes, el productor teatral atraviesa un momento delicado de salud luego de filtrarse un video en donde se ve al joven besándose con otra persona durante su despedida de soltero.

Pepe no dudó en cortar el vínculo con él y ahora en un un audio que se volvió viral, aseguró: “Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires, voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme”. Sin embargo, las cosas no son fáciles entre ellos: Nahuel se habría atrincherado en la casa que comparten en Pilar.

Su estado de salud

Ahora se sabe que Pepe debió ser atendido de urgencia en Córdoba. En diálogo con Clarín, el empresario teatral comentó que llamó a la guardia tras sentirse mal: “Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar”.

Según explicó a ese medio, el médico le aconsejó que intente distraerse con paseos diarios ya que lo que sufrió es una crisis emotiva. Pepe se encontraba llevando adelante los ensayos de Dorothy, la obra que estrenará en octubre en Córdoba. El estrés que está atravesando se debe a la ruptura amorosa y asegura que lo que más quiere es poder recuperarse.

El descargo en redes sociales

Ahora, tras pasar algunos días y darse tiempo para reflexionar, Cibrián utilizó su cuenta de Instagram para realizar una nueva catarsis y transmitir tranquilidad a sus seguidores, quienes se preocuparon por él. Bajo el título de “Dictadura”, escribió: “La tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios que se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?”.

“No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo”, dijo también en su fuerte posteo. “Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía”, siguió en su crítica.

