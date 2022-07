Ataque a turista en Miami. Fotos: captura video y Facebook.

Luego de conocer la noticia de que un turista argentino fue baleado por un dólar en Miami, se conoció en las últimas horas el video del ataque. El joven de 25 años "pelea por su vida", según relató su padre.

El autor del disparo, un hombre de 28 a 32 años posiblemente hispano y con un tatuaje en el cuello del que se ha distribuido un retrato robot, huyó del lugar con el dólar en efectivo y una billetera.

Cronología de los hechos

Los hechos sucedieron el 21 de julio pasado a las puertas del edificio de Miami Beach donde desde hace dos meses reside Ignacio Gallardo, quien se encontraba hablando con un amigo cuando un hombre se les acercó y les pidió dinero.

Your browser does not support the video element.

Gallardo le dio un dólar y el ladrón le disparó en el pecho antes de huir con el botín.

"Mi hijo está entubado y sedado, en coma inducido, peleando por su vida", dijo este miércoles el padre de la víctima, Fernando Gallardo, llegado desde Argentina, en una rueda de prensa junto a un oficial de la policía.

Gallardo pidió a la gente que tenga "empatía" y ayude a capturar al agresor de su hijo, que estudiaba arquitectura en Argentina pero hace dos meses se trasladó a Miami.

La misma petición ha hecho la Policía de Miami Beach al publicar un retrato robot con detalles del agresor de Ignacio Gallardo y habilitar una línea telefónica para recibir información que pueda llevar a su detención.

Con información de EFE

Noticias relacionadas