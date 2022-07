Nicolás Cabré fue hackeado. Foto: pinterest.

Todos conocemos a Nicolás Cabré como una persona que no da ningún tipo de información sobre su vida privada, y menos en las redes sociales. Pero por sorpresa TODOS, el actor decidió abrirse una cuenta de Instagram.

Apenas la inauguró a comienzos de semana, Cabré sumó 22.000 seguidores dejando su primer mensaje: “¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”.

Y en una segunda historia contó: “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”.

Tuvo grandes bienvenidas, ya sea de sus amigos más cercanos, y hasta todo tipo de influencers. Entre ellos, estuvo la buena onda de su colega y amigo Mariano Martínez: “Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré” seguido de emojis divertidos. Y también, quien no podía faltar fue su ex pareja Laurita Fernández: “Jaajajajaja vamooooooo”.

En una entrevista sobre las redes -hace 9 años- con diario Perfil, el actor reconoció que, "Me asusta que me saquen fotos, o a mi hija, y que depués hagan un Facebook trucho. No entiendo las redes sociales. Mi mujer las utiliza bastante. A mí no me sale decir 'buenos días' o decir que hago. Las redes sociales son muy heavy", expresó al respecto.



Duró poco, fue hackeado al otro día

Sus amigos salieron a anunciar por historias de Instagram que fue hackeado en un tiempo récord, en menos de 24 horas. Entre ellos, Mercedes Funes publicó un video advirtiendo la situación: “Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él...mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada por esta persona que tenía estos 270 mil seguidores”.

Mercedes Funes explicó lo sucedido. Video: Instagram/memefunes

Otra persona que replicó sobre la situación del hackeo, fue su compañero de tiras, Mariano Martínez: “La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake al final le puso la letra O. Bronca total, no solo le usa la identidad, sino que le hizo cerrar su cuenta oficial. Denunciar por favor”.

Mariano Martínez en Instagram. Foto: Instagram/marianom78.

Al momento, será "Meme" Funes quien advierta sobre la nueva cuenta que se cree Nicolás Cabré.

