Daniel Passarella, ex jugador. Foto: NA.

Luego de conocerse la noticia de que Daniel Passarella atravesaba un delicado momento de salud, su familia emitió un comunicado negando dicho cuadro. La esposa y el hijo del ex campeón del mundo negaron que sufra una enfermedad neurodegenerativa y hasta dieron detalles de cuadro clínico que padece.

El escrito difundido este miércoles por Graciela y Lucas Daniel desmiente la información publicada un día antes por el diario deportivo Olé en una columna en la cual se aseguraba que Passarella estaba padeciendo “un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá”.

“La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto de la salud de Daniel, en las que se mencionan que tiene diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas”, sostiene el comunicado.

Luego, aclará cuál es el estado físico y mental del exentrenador: “Daniel esta atravesando solo un estado de tristeza con signos de depresion a raíz de la situación vivida durante la pandemia”.

El artículo publicado

"Ya no es más el Passarella que conocimos. Ahora es otro Daniel", le confesó un amigo, que prefirió no revelar su identidad, al Diario Olé. Además, desde el medio hacen hincapié que el ex defensor "sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá".

Inactivo desde que dejó la presidencia de River en 2013 entre múltiples cuestionamientos por su gestión, Passarella no volvió a trabajar tampoco como entrenador. Su último paso por un banco de suplentes fue también en Núñez, en la temporada 2006-2007.

Durante sus últimas presentaciones públicas, el ex entrenador habló de la posibilidad de volver al ruedo a partir de ofertas de clubes de China, Qatar y Arabia Saudita. Además, contó con la chance concreta de tomar las riendas de un seleccionado de Centroamérica.

Noticias relacionadas