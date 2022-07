Municipalidad de Rosario clausuró un criadero de perros. Foto: NA.

La Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad clausuró ayer un criadero de perros que funcionaba en forma clandestina en la ciudad de Rosario.

Dieciocho perros “bulldog” de menos de un mes fueron rescatados en entregados en hogares transitorios hasta encontrar hogares definitivos.

Según confirmaron fuentes policiales, el criadero funcionaba en la calle Espinosa al 6600 en la zona oeste de la ciudad.

El rescate

De ese sitio se lograron rescatar 18 perros de raza bulldog francés que estaban por ser vendidos a través de las redes sociales en 65 mil pesos.

La inspección llegó a buen término gracias a las denuncias realizadas por los vecinos; además, se corroboró a través de las redes sociales la efectiva venta de los animales.

En el procedimiento también contó con la Oficina de Protección Animal y el apoyo de la Policía Comunitaria.

Con final feliz, los 18 cachorros fueron puestos en hogares de tránsito hasta que el juez de Faltas determine el destino de los animales. Algunos cachorros tienen apenas una semana de vida.





