Un jockey de 27 años resultó gravemente herido al caer de su caballo y ser pisado por el animal durante una carrera en el Hipódromo de La Plata, por lo que se encuentra internado en terapia intensiva, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la décimo segunda y última competencia disputada este fin de semana en el circuito hípico platense, cuando tres competidores rodaron en la pista a la altura de los 400 metros.

Uno de los deportistas, identificado como Federico Arias, "cayó al suelo y el caballo lo pasó por arriba" y recibió el impacto de una patada en la cabeza, en tanto los otros jinetes resultaron ilesos, indicaron las fuentes.

Atención inmediata

Como consecuencia del accidente, el joven de 27 años "fue atendido inmediatamente por personal médico" pero ante la gravedad de la lesión debió ser trasladado a un centro medico de La Plata, donde se encuentra internado en terapia intensiva.

"El joven sufrió politraumatismo grave de cráneo, con hemorragia cerebral", dijo Fabián Pintos, director medico del Hospital Español de La Plata.

El profesional indicó que "el paciente se encuentra sedado y con asistencia respiratoria mecánica, con buenos parámetros hemodinámicos, pero su pronostico es reservado".

La Fiscalía de delitos culposos del Departamento Judicial de La Plata investiga el hecho que fue caratulado como "lesiones culposas".

