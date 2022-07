La conductora hizo referencia a las prácticas que habría realizado su ex. Foto: Captura.

Julieta Prandi habló de un costado que pocos conocían de su ex marido Claudio Contardi al asegurar que presenció rituales de él como pai umbanda: "Las personas que se dedican a esto cobran poder con el miedo, se alimentan de eso. He visto muchísimas cosas, se usan muchos animales para hacer trabajos".

La conductora de Es por ahí, detalló ciertas prácticas macabras vinculadas a su ex. Todo comenzó luego de un informe en el programa sobre un nuevo episodio en la conflictiva batalla judicial que Cinthia Fernández mantiene con Matías Defederico, y tras la denuncia de la bailarina sobre una práctica de magia negra contra su abogado, el Tucu López le dio pie para que relatara su historia.

“Entiendo un montón porque lo padecí mucho tiempo. Constantemente lo padezco y recibo este tipo de cosas. Sí, sé lo que es”, comenzó.

“¿Vos te enteraste mucho después de que él era pai?”, consultó otro de sus compañeros. “Sí. Lo que pasa es que las personas que se dedican a esto cobran poder con tu miedo. Se alimentan de tu miedo. Entonces, primero tienen gente a su cargo. Van amenazándote con lo que pueden hacer, y he visto muchísimas cosas. Y esto es la nada misma, porque en realidad se usan muchos animales para hacer trabajos”, agregó.

Más adelante profundizó en las prácticas: “En el catolicismo tenemos un montón de santos y a cada uno se le pide algo. Lo mismo del otro lado, se pueden pedir cosas buenas pero por lo general lo utilizan para mal. Vi cosas como para hacer una película si quiero”, afirmó.

Y luego contó otros detalles escalofriantes: “Pregunten en la seguridad de los cementerios la cantidad de gente que va a la noche a matar animales. Porque trabajan con los muertos, de ahí sacan los huesos, cráneos”, señaló ante el estupor de sus compañeros. Y concluyó: “Tienen sus ‘hijos de religión’, es un mundo oscuro y turbio que no tenés ganas de entrar ”.

