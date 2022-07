Incidentes con hinchas de Independiente. Foto: NA.

El oficialismo de Independiente se congregó en la sede de Avenida Mitre a la espera de la reunión que llevaron a cabo junto a la oposición para decretar la fecha de elecciones, pero ante tomaron decisiones importantes.

Desde el oficialismo repudiaron los hechos que se produjeron luego de la ultima asamblea sesionada en el gimnasio de la sede y se tomó la indeclinable postura de denunciar penalmente a socios e hinchas y la aplicación del derecho de admisión al estadio a los apuntados por las imágenes claras que dejaron los disturbios ocurridos.

En conjunto con la policía de la Provincia de Buenos Aires, la dirigencia encabezada por Hugo Moyano iniciaron una investigación para reconocer a los hinchas que provocaron los incidentes bajo el argumento del daño a bienes muebles e inmuebles de la institución, como también la aplicación de violencia contra personal del club al grito de amenazas de muerte y arrojo de elementos contundentes.

Los hinchas que serán sancionados

Son más de cuarenta los reconocidos por las imágenes recogidas en las cámaras de la vía pública y los que la dirigencia aporta en un documento entregado a la justicia con el fin de aplicarle el derecho de admisión y el retiro del carnet de socios, reconociendo además la relación de dichas personas a una de las facciones de la barra brava de Independiente.

La institución de Avellaneda es una olla a presión y la solución según un sector del oficialismo, la oposición y el pedido genuino de los socios es el llamado a elecciones. Lo que aún no está confirmado es si el bloque, representado hoy por Hugo Moyano, se presentará en el próximo acto eleccionario o dará un paso al costado para dejar trabajar a los dirigentes que elija el socio en las urnas.

