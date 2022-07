Diego Velázquez, actor de Santa Evita. Foto: NA.

Diego Velázquez habló y contó detalles sobre su personaje en el proyecto “Santa Evita”, la serie que revolucionó el público argentino. Basada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, se enfoca en la muerte de la ex Primera dama y el periplo de su cadáver embalsamado, en un contexto político crispado. Y Diego Velázquez cumple un rol indispensable en la miniserie de siete episodios. Interpreta a un curioso periodista llamado Mariano Vázquez.

En una entrevista, al actor contó: “Mi personaje es una especie de álter ego de Tomás Eloy Martínez. A el le dan la misión de intentar descubrir qué es lo que pasó con el cuerpo y ahí le están plantando una semillita de duda y de principio de obsesión que se desarrolla durante los siete capítulos y al plantársela a él, también se le planta al espectador. Es el personaje testigo que va viendo lo mismo que vas viendo vos”.

Respecto a la preparación del personaje, detalló que: "No me fijé en ningún periodista, pero al ser un álter ego de Tomás, obviamente leí sus libros y muchas entrevistas que le han hecho a lo largo del tiempo. Como no había que copiarlo a él, no traté de mimar nada de lo que el hace". Con la libertad que le daba ponerse en la piel de una persona real, su fuente de inspiración fueron los thriller políticos de los 70, en los que había "personajes con una moral menos clara".

Diego es conocido por protagonizar "Los siete locos" en la TV pública, y actualmente en teatro forma parte del elenco de "Fantasmatic", fue convocado por María Laura Berch, directora de casting de la serie, antes de la irrupción del Covid-19 en todo el mundo, algo que representó varios obstáculos para la ficción producida por Salma Hayek y Rodrigo García. "Vino la pandemia, tuvimos que parar un montón de tiempo hasta que finalmente se pudo hacer el año pasado", señaló.

El actor destaca -en medio del boom de las ficciones basadas en hechos reales- que Santa Evita es una ficción novelada. "Es una fantasía a partir de algunos hechos históricos. Hay gente que cree que algunos hechos de la novela pasaron en la realidad y no es así", enfatizó. "Eso es lo más fascinante del trabajo de Tomás Eloy: el trabajo que desde la literatura tuvo para fundar verdades nuevas", sumó.

El actor celebra que en épocas de grieta política, se pueda llevar a las pantallas un hecho político reciente. "Es muy difícil no empatizar con lo que le sucede al cuerpo de Eva en la serie. Si eso puede calmar algunas aguas y poner sobre el tapete cuáles eran sus objetivos principales y volver a esa raíz, eso sería un montón", planteó y aseguró que la ficción no cambió la imagen que tenía de Eva previamente.

Video: Star+ Latinoamérica

¿De qué se trata el personaje?

Mariano Vázquez -interpretado por Diego Velázquez-, es un periodista, ávido por entender que pasó con la desaparición del cuerpo de Eva Perón, durante tantos años. Esta pasión lo llevó a investigar, a meterse por lugares que "no corresponden" y a hacer preguntas que saben incomodar.

Noticias relacionadas