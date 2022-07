Jules Koundé, nuevo jugador del Barcelona. Foto: Twitter Barcelona.

Barcelona FC anunció que llegó a un acuerdo con Sevilla por el pase del defensor francés Jules Koundé por una suma cercana a los 60 millones de euros.

El futbolista, de 23 años, ya está en Barcelona y será oficializado como refuerzo cuando pase los exámenes médicos y firme contrato por los próximos cinco años.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4