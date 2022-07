Paulo Londra. Foto: Instagram/paulolondra.

Paulo Londra, que se convirtió en un fenómeno de la música urbana, anunció el estreno de cuatro temas. Entre ellos hay una colaboración con Ed Sheeran.



“Agradecido por seguir teniendo oportunidades de hacer lo que amo por ustedes”, escribió el cordobés en sus redes sociales.

La primer canción es "Toc Toc", en colaboración con Timbaland, estrenada el 25 de julio.

Las otras tres canciones ya tienen un calendario de fechas para las próximas semanas. El 28 de julio mostrará "Cansado" en conjunto con Joaqo, del colectivo rapero Leones Con Flow; El 4 de agosto estrenará "Julieta"; y el 11 de agosto mostrará "Una Noche de Novela" en conjunto con Ed Sheeran.

Este último tema será una esperada colaboración internacional que se repite. En la cima de su carrera, Sheeran grabó con Londra "Nothing on You", en medio de un disco de colaboraciones que lo unió con otros gigantes como Camila Cabello, Justin Bieber y Bruno Mars.

Sheeran fue uno de los artistas que lamentó, que el cordobés no haya podido hacer música mientras duró el juicio, con su ex empresa representante Big Ligas. “Sus fans estuvieron esperando este momento y va a tener mucho apoyo en su regreso”, dijo el inglés sobre esta vuelta.

“Dile al DJ que prenda las luces que ahora tengo que decirte algo con neonsito”, anticipó Paulo con un posteo con luces de neón para dar la buena nueva.

Paulo Londra: de una plaza a la terraza

Después de que se resolvió su juicio con Big Ligas, Londra editó "Plan A" y "Chance". En este último tema, en sus redes sociales escribió: “En este tema me siento Ed Sheeran, así te digo”.

La afinidad con el músico inglés sigue generando buenos encuentros musicales, que a la vez se convierten en éxitos inmediatos.

Además, salió la Bzrp Music Session 23 junto a Bizarrap, que llegó a 100 millones de reproducciones en Spotify; "Luces y Nublado".

El lanzamiento de "Toc Toc" junto a Timbaland, también es una gran noticia: el productor fue clave en los hits de artistas como Rihanna y Justin Timberlake.

El tema parece por momentos un pase de facturas, con frases como “Hoy saludo de un avión a quien me dijo mediocre”.

En varias partes, destaca su origen antes del éxito: “Porque empecé en una plaza y ahora estamos en la terraza”, o “Un par de veces fallé, pero no me olvidé de dónde comencé”.

