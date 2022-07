Casados con hijos. Foto: captura de pantalla Youtube.

Luego de que Érica Rivas confirmara que no volverá como María Elena Fuseneco en Casados con hijos, se confirmó finalmente quien será la actriz que ocupe su lugar en la versión teatral del próximo año:Jorgelina Aruzzi.

Esto fue trascendido por Marcela Tauro en Intrusos: “Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)".

En conjunto a la panelista Maité Peñoñori, que agregó: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia. Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante”.

Jorgelina Aruzzi. Foto: Instagram/aruzzireal

Después de la suspensión de la obra por pandemia, Telefe anunció que volverán a presentarse el año que viene, en el teatro Gran Rex de la Calle Corrientes. En ese momento, transcendieron imágenes del reencuentro de los protagonistas, Florencia Peña, Dario Lopilato, Guillermo Francella, Luisana Lopilato y Marcelo de Bellis, quien también estuvo presente en el encuentro fue Michael Bublé -marido de Luisana-.

Reencuentro de los protagonistas. Foto: Instagram/lauraubfal.

Los dichos de Érica Rivas

La actriz habló hace un tiempo en entrevista con Teleshow, sobre lo que pasó con su salida del team "Casados con hijos", y dijo lo siguiente: "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo".

Érica Rivas en Casados con hijos. Foto: captura youtube.

Respecto al personaje que protagonizaba, refirió: "Yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?, expresó en su momento.

