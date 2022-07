Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Foto Efe.

La economía de los Estados Unidos se contrajo un 0,2 % en el segundo trimestre del año, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA). Así se confirma el segundo descenso consecutivo del PIB, lo que lo que podría considerarse una recesión "técnica”.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense no comparte esta visión ya que no cree que el país esté en un escenario de recesión, dada la solidez de su economía.

Según el informe publicado este jueves por la BEA -que calcula un ritmo anual de caída del 0,9 %-, entre los factores de este retroceso están; la alta inflación, los problemas en la cadena de suministros y el aumento de las tasas de interés. Como contrapartida, subrayó el desempleo.

Se registraron disminuciones en la inversión privada, en inmobiliario, gasto de los gobiernos federal, estatal y local, que fueron compensadas en parte por aumentos en las exportaciones y el gasto del consumidor. Las importaciones, una resta en el cálculo del PBI, aumentaron.

Distintas miradas

Desde el Gobierno de Joe Biden e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirman que hay suficientes indicadores económicos para no considerar que Estados Unidos esté sumergiéndose en una recesión.

Ayer miércoles, en declaraciones a Efe, Jared Bernstein, uno de los asesores económicos del presidente estadounidense, Joe Biden, insistió en defender que la recesión es un concepto que tiene en cuenta muchos factores.

"La idea de recesión está definida por los economistas como una bajada de la actividad económica amplía y persistente. No es necesariamente dos trimestres de bajada del PIB, especialmente si esas bajadas son leves", asesor económico del presidente.

El dato se publica un día después de que la Fed subiera en 0,75 puntos el tipo de interés oficial por segundo mes seguido. Incluso, no descartara otro aumento "inusualmente alto" en septiembre, si es que la inflación sigue subiendo. Todo esto, en un contexto de crisis global por la guerra de Ucrania.

