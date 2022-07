"Chiquito" Romero se recupera de una lesión y define su futuro. Foto: NA.

El arquero argentino Sergio "Chiquito" Romero habló de un posible interés de Boca, aunque aseguró que aún no se comunicaron con él; sin embargo, afirmó que su idea es continuar su carrera en el exterior.

"Todavía no me llamaron desde Boca. La verdad es que cuando me llamaron fue cuando estaba Guillermo Barros Schelotto, que lo hizo directamente. En ese momento era muy difícil venir porque estaba jugando y Mourinho me quería en el equipo, pero actualmente no se han comunicado", señaló Romero, que se recupera de una lesión de rodilla en el predio de Racing.

Y agregó: "Boca ya tiene un gran arquero como es (Agustín) Rossi y yo ya tengo 35 años, tengo mucha experiencia, no estoy para taparle el lugar a un chico que está en pleno crecimiento y desarrollo".

"Seguir afuera"

"La idea es seguir afuera. Gracias a Dios tengo muchas ofertas y estoy analizándolas. De hecho, tuve tres ofertas de Arabia, pero decidí no ir después de charlar con la familia. Son muchas mujeres y no quiero tener problemas allá con respecto a eso, les agradecí, pero les dije que no", añadió el ex integrante de la Selección Argentina.

En esa línea, cerró: "Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Uno siempre tiene abierta las puertas del club (Racing), como de otros de Argentina que se han comunicado preguntando cómo es la situación porque saben que soy jugador libre, pero mi idea es volver a Europa".

