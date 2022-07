El momento cuando cayó la pantalla. Foto: captura video NA.

Dos cantantes de la banda pop Mirror fueron trasladados a un hospital luego que se les cayera una pantalla gigante encima, mientras estaban realizando un recital en el Hong Kong Coliseum, en la isla de Hong Kong.

El hecho quedó captado por las cámaras de los espectadores del show y rápidamente se difundieron por las redes sociales.

Por el accidente, los dos músicos fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth para recibir asistencia médica. Según el parte médico, uno de ellos sufrió una lesión en su cuello y se encuentra en grave estado, mientras que el segundo damnificado acudió con una herida en su cabeza, aunque está estable.

La palabra de los protagonistas

El mánager de Mirror, Ahfa Wong Wai-kwan, se subió al escenario al instante que se cayó la pantalla y pidió disculpas por tener que suspender el show.

“Sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado”, expresó desconcertado uno de los asistentes de show.

Hasta tanto no mejoren los estados de salud de los artistas, Mirror seguramente suspenda los conciertos que tiene pendientes. Es que, en el mismo lugar, tenía previsto otros ocho recitales, de los 12 que estaban programados.

