Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla se mudó a una casita de apenas 37 metros cuadrados. A principios de 2021, el hombre cuya fortuna asciende a los en los 160 mil millones de dólares, había decidido dar un portazo a su vida y anunció que iba a vende todas sus propiedades porque no le interesaba más tener bienes materiales.

En un mensaje publicado en Twitter en aquel entonces, el hombre más rico del mundo, confirmó que, tras vender todas sus inversiones de bienes raíces, se instaló en un pequeño espacio que alquila en StarBase, la sede de su empresa SpaceX.

Aunque podría vivir en cualquier lugar que desee, Musk aseguró que prefiere sacrificarse y mostrar su austeridad. “Estoy intentando dejar en claro lo serio que soy sobre esto. Y no es un tema de consumo personal. La gente me ataca porque tengo todas estas posesiones, todas esas casas. Muy bien, ya no las tendré más”, aseguró en múltiples entrevistas con medios de todo el mundo.

De esta forma, el hombre más rico del mundo alquila un lugar de solo 37 metros cuadrados que vale menos que un Tesla, cuyo modelo más barato, el Model 3, cuesta aproximadamente 52.000 dólares.

Tesla consigue los mejores resultados de su historia

La fortuna de Musk sigue aumentando, Tesla consiguió en el primer semestre de 2022 los mejores resultados de su historia al obtener unos beneficios netos de 5.577 millones de dólares, un 253 % más que en el mismo periodo de 2021, y a pesar de las dificultades con la cadena de suministro y la producción en su factoría de Shanghái (China).



La compañía dio a conocer los resultados financieros del segundo trimestre del año en los que tuvo unos beneficios netos de 2.259 millones de dólares, un 98 % más que entre abril y junio de 2021, gracias a la creciente producción de las nuevas plantas de Berlín y Austin (EE.UU.).



Pero Tesla también reconoció que los problemas de producción en Shanghái, debido a las restricciones de la covid, las limitaciones en la cadena de suministro y la presión inflacionaria impactaron los resultados de la compañía en el segundo trimestre. También reveló, sin ofrecer grandes detalles, que en el segundo trimestre se desprendió del 75% de sus inversiones en bitcoin, que vendió por 936 millones de dólares.



Fábrica de Tesla en Europa.



El año pasado, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció la compra de 1.500 millones de dólares en bitcoin. El miércoles, durante una conferencia telefónica con analistas del sector para explicar los resultados del segundo trimestre, Musk justificó la venta de bitcoin, cuyo valor se ha devaluado en los últimos mese y ha pasado de cotizar a 67.500 dólares en noviembre de 2021 a 23.400 dólares en la actualidad.



Musk dijo que la venta fue necesaria para añadir liquidez a Tesla ante la incertidumbre de los confinamientos en China y añadió que la compañía automovilística sigue interesada en adquirir más bitcoin en el futuro.



En la primera mitad de 2022 Tesla tuvo unos ingresos de 35.690 millones de dólares. De esta cifra, 16.934 millones correspondieron al segundo trimestre, un 42 % de aumento con respecto al mismo periodo del año anterior. El 88 % de los ingresos del fabricante de vehículos eléctricos de lujo en el primer semestre, 31.463 millones, fueron fruto de la venta de automóviles y servicios relacionados.



Auto Tesla.



A pesar del aumento de los ingresos y beneficios netos, el margen bruto de la venta de automóviles se redujo por el impacto de la inflación así como por la creciente demanda del sector de baterías y otros componentes de vehículos eléctricos. Tesla afirmó que la planta de montaje de Berlín alcanzó en junio un ritmo de producción de 1.000 vehículos a la semana, así como un margen bruto positivo en el segundo trimestre.



Con respecto a Gigafactoría de Austin, Tesla empezó a entregar a sus clientes en Estados Unidos los primeros vehículos producidos con las nuevas células de batería 4680, que ofrecen una capacidad de carga más rápida que la anterior generación y una mayor densidad de energía. Tesla señaló en un comunicado que sigue invirtiendo en la expansión de la capacidad de sus factorías "para maximizar la producción".



El fabricante afirmó que con la vuelta a plena capacidad operativa de las plantas de Shanghái y Fremont (Estados Unidos) así como el aumento de la producción en Alemania y Austin, espera que la segunda mitad del año la fabricación de automóviles supere todos los récords. Tesla dijo que en el medio plazo, el objetivo es que sus ventas alcancen cada año un crecimiento medio del 50 %.



Musk también reveló durante la conferencia telefónica que espera que la esperada camioneta "pickup" Cybertruck empiece a ser entregada a sus compradores a mediados de 2023. En los seis primeros meses de 2022, Tesla produjo 563.987 vehículos de los que 258.580 fueron fabricados en el segundo trimestre. Además, en la primera mitad del año la empresa entregó 564.743 vehículos.

