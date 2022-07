Jamie Campbell Bower, en la piel de 001. Foto: NA.

Jamie Campbell Bower está en boca de todos en la actualidad por haber interpretado al villano de la serie creada por los hermanos Duffer: Stranger Things. Allí su personaje da un vuelco inesperado, ya que en un principio se lo muestra como el aliado de Eleven del laboratorio y luego se conoce que es 001, para posteriormente presentarlo como el antagonista de la historia: Vecna. Debido a esto, se volvió uno de los actores más destacados de la cuarta entrega.

Pero no es un desconocido en la industria: anteriormente trabajó para importantes proyectos como Sweeney Todd, Crepúsculo y Harry Potter, donde interpretó a un joven Gellert Grindelwald. También fue el protagonista de Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso, junto a Lily Collins.

Si bien ahora se lo puede ver disfrutando de la fama que ha obtenido por la ficción de Netflix, no siempre su vida fue color de rosas. A través de un par de tuits confesó que “hace doce años y medio tenía una adicción activa. Me hacía daño a mí mismo y a los que más quería. Llegué a tal punto que acabé en un hospital para la salud mental”.

“Ahora llevo siete años y medio limpio y sobrio. He cometido muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. De aprender de los errores y crecer. Para cualquiera que se despierte pensando 'Dios, otra vez no', les prometo que hay una manera. Estoy muy agradecido de estar donde estoy, estoy muy agradecido de estar sobrio. Estoy muy agradecido de estar. Recuerden: todos somos proyectos en marcha”, reflexionó al respecto.

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life