Godoy Cruz y Vélez igualaron 1-1 en el partido que dio inicio a la undécima fecha de la Liga Profesional de Futbol. Pier Barrios abrió el marcador para el local y Diego Godín igualó el marcador, todo en el primer cuarto del partido. En el complemento Alexander Medina fue expulsado por interferir en el juego.

A los 3 minutos del comienzo, un error de Lucas Hoyos y la rapidez de Pier Barrios para robar la pelota y abrir el marcador. A los 14 minutos, centro de Emanuel Insúa y con un certero cabezazo Diego Godín igualó las acciones. Luego, el partido estuvo demorado quince minutos por la falta de ambulancia tras un accidente que sufrió un simpatizante en la tribuna.

El paso de los minutos hizo perder la intensidad del comienzo, Godoy Cruz insinuó más y presionó al fondo del equipo de Liniers para forzar otro error del arquero, que no tuvo una buena noche.

En el complemento ambos elencos insinuaron, aunque no lograron plasmarlo en el campo. Recién a los 19 minutos, Ezequiel Bullaude, tuvo un mano a mano ante Hoyos, que retuvo el arquero. Sobre el final, quien estuvo cerca de llevarse el triunfo fue Vélez: Walter Bou tuvo la más clara, pero Diego Rodríguez se quedó con la pelota.

Expulsión de Medina

Promediando el complemento el entrenador de Vélez fue expulsado por el arbitro Pablo Echavarría. Medina intentó frenar la pelota que había salido al lateral y a la pasada tumbó a un jugador rival, lo cual el árbitro interpreto como que cortó la acción y terminó viendo el encuentro en el vestuario.

Con la igualdad Godoy Cruz se mantiene en los puestos de vanguardia con 18 unidades, a cuatro del puntero Atlético Tucumán que aún debe su partido, y Vélez, que piensa en la Copa Libertadores, acumula 9 puntos.

