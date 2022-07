China Suárez, actriz. Foto: NA.

Mientras la China Suárez y Rusherking disfrutaban de sus vacaciones en Disney, junto a los hijos de la actriz, en Argentina se desató la polémica alrededor de la pareja. Con la excusa del Día del Amigo, el YouTuber El Demente le reprochó al trapero el poco tiempo que pasa con él desde que se puso de novio.

"Feliz Día del Amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto… A esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras… Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto del joven santiagueño y enseguida Emilia Mernes, Duki y Lit Killah, entre otros, se sumaron al reclamo. "Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro!!", respondió Rusher y redobló la apuesta: "Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? NO, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento".

Y aunque parecía que con el paso de los días se había aplacado el revuelo que generaron en las redes, El Demente volvió a poner el tema en un lugar central. "Amigo, no puedo creerlo estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China, qué flasheaban", escribió.

Posteos en Instagram.

La respuesta de la actriz

Mientras que la actriz recogió el aguante y apeló a la ironía para contar cómo se lleva con los amigos de su novio. "Es verdad. Le dije ‘elegí, tus amigos o yo’. Y el resultado está más que claro", comunicó a través de sus historias de Instagram. "China, devolvenos a Rusher, ¡era nuestro!", respondió el Youtuber. Y Suárez continuó: "Ni en pedo. Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque si no, sabe que me pierde".

Por último, para dejar en claro que no tiene ningún problema con los artistas y creadores de contenido que rodean a su actual pareja, la intérprete de 30 años compartió varias imágenes del lanzamiento de Lo que dicen de mí, su primer tema como solista, en la que se la ve acompañada de amigos que tienen en común. Tema aclarado.

