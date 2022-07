Maisy Biden. Foto: captura de video.

Maisy Biden es la menor de las nietas del presidente estadounidense Joe Biden. A sus 21 años, se convirtió en una influencer en el mundo de las redes sociales, tiene 170 mil seguidores en su cuenta personal de TikTok, y allí muestra la intimidad de su vida mediante videos que se vuelven virales.

Maisy publicó un video que a las pocas horas se hizo viral en Argentina, subió una publicación en el que se la puede ver con la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo del ascenso argentino que compite en la Primera Nacional, la segunda categoría del país.

En un extracto que dura 20 segundos, la nieta de Biden se desploma en su cama y se saca varias selfies, que luego unió y aumentó la velocidad de reproducción. Al gozar de una gran popularidad, el posteo llegó a los ojos de los hinchas de la Lepra mendocina, que se mostraron, en primer lugar, sorprendidos y luego dejaron sus comentarios.

Video viral en Tiktok.

No es la primera vez que Maisy lleva ropa deportiva de un equipo argentino. En otra oportunidades se la vio con la camiseta de la Selección argentina de fútbol.Decenas de usuarios argentinos dejaron comentarios en el video de la nieta de Joe Biden. “Aguante Mendoza” y “Vamos la Lepra” fueron algunos de los mensajes que le dejaron los hinchas a Maisy.

