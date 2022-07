Atlético Tucumán le ganó a Newells. Foto: NA.

Atlético Tucumán derrotó 2-0 a Newells en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y sacó chapa de líder. Los goles del equipo de Lucas Pusineri los marcaron Ramiro Ruiz Rodríguez y Renzo Tesuri en el complemento para dejar al Decano en lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo tucumano con esta victoria logro acumular seis partidos sin conocer otro resultado y sin recibir goles. Además, el equipo arrancó el torneo a 3 puntos de los descensos, hoy se encuentra a 17 unidades y se metió en la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

En el comienzo del partido Newell's busco el protagonismo, a los 7 minutos un tiro libre de Cristian Lema y la respuesta de Carlos Lampe para despejar la pelota. A los 13 minutos, un error en la salida del arquero Franco Herrera, Ruiz Rodríguez capturó la pelota y definió cerca del palo derecho. A los 27, Lema a la salida de lateral encontró la pelota sobre la línea final e intento sorprender, aunque su tiro dio en la parte externa de la red.

Sin más, la "Lepra" tuvo otra antes del cierre de la primera etapa, el cabezazo de Ramiro Sordo por encima de su marca y Carlos Lampe, con ayuda del travesaño, sacó el riesgo que llevó el delantero de la Lepra.

En el complemento, a los 28 minutos, Ramiro Ruiz Rodríguez, recibió en el punto penal un centro atrás y rompió el cero en el marcador para el Decano. Cuando el reloj marcaba 34 minutos, Augusto Lotti lo tuvo para liquidar en dos ocasiones, primero el palo le negó el gol y luego la tiró por encima del travesaño.

En el cierre cuando Newells buscaba el empate, con el arquero Franco Herrera en el área del Decano, el despeje de un tiro de esquina encontró a Renzo Tesuri en una corrida en soledad y con el arco a su merced puso el 2-0 para el delirio del público presente en el José Fierro.

Con el triunfo Atlético Tucumán acumula 25 unidades, es el único puntero del torneo y se mete en zona de Copa Sudamericana. Newells por su parte tiene 16 puntos y se acomoda en la clasificación a la Sudamericana.

Síntesis de Atlético Tucumán vs. Newells

Liga Profesional.

Fecha 11

Atlético Tucumán (2) – (0) Newells

Estadio: José Fierro

Arbitro: Andrés Merlos

VAR: Hernán Mastrangelo

Formación del partido

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Ramiro Carrera, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodriguez, Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Newells: Franco Herrera; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Martín Luciano; Pablo Pérez, Julián Fernández, Juan Sforza; Francisco González, Juan Manuel García, Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el segundo tiempo: 28m. Ramiro Ruiz Rodríguez (AT); 45m + 7m. Renzo Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 3m. Guillermo Balzi por Pablo Pérez (N); 21m. Tomás Jacob por Armando Méndez (N); 21m. Genaro Rossi por Genaro Rossi (N); 21m. Juan Garro por Francisco González (N); 26m. Andrés Balanta por Gastón Gil Romero (AT); 33m. Djorkaeff Reasco por Juan Sforza (N); 38m. Francisco Di Franco por Ramiro Carrera (AT); 38m. Cristian Menéndez por Augusto Lotti (AT); 44m.Eugenio Isnaldo por Ramiro Ruiz Rodríguez (AT); 44. Renzo Tesuri por Joaquín Pereyra (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 8m. Expulsado Ramiro Sordo en Newells por agresión a Gil Romero. Luego, el arbitro fue al VAR y anuló la roja al jugador de Newells.

