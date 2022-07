Flor Torrente en PH. Foto: Telefé.

Flor Torrente participó como invitada en el programa "PH - Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff por Telefé. Allí contó una anécdota que vivió con las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe -Dalma y Giannina- cuando eran pequeñas.

El conductor hizo una ronda e invitó a todos los participantes a relatar una historia o anécdota que hayan pasado junto a Diego Maradona. En el momento de Flor -y para la sorpresa de todos- contó que una noche junto a sus papás Adrián Suar y Araceli González, fueron a comer a la casa de los Maradona, y Dalma y Gianinna a modo de travesura, la encerraron en una habitación mientras estaban jugando a las muñecas.

Flor Torrente sobre las hijas de Maradona, PH, Telefé

"Mi mamá en ese momento estaba haciendo Nano en 1994, y fuimos a la casa de él a cenar o a almorzar, no me acuerdo", relató Flor.

Luego, agregaba: “Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies en la habitación, y de pronto me encerraron”.

Andy sorprendido le preguntó el motivo. Torrente respondió: “Porque querían estar con mi mamá sin que yo esté. Así que de repente me quedé encerrada. Éramos chiquitas, y me dejaron encerrada”.

El conductor de PH reflexionó sobre la anécdota. Dijo que generalmente en las historias con Diego se daban casos en los que la gente quería estar con él. Sin embargo, esta vez fue al revés.

