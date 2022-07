Asesinato y posible ajuste de cuentas. Foto: captura video cámara de seguridad.

Otro hecho de inseguridad ha conmocionado a la sociedad toda y la tiene en vilo. Se trata de un asesinato que quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver claramente como un grupo de hombres armados bajan de un auto y terminan acribillando a balazos a otro, al que llevaron hasta el lugar maniatado con cables y con una bolsa cubriéndole la cabeza.

La víctima mortal era un joven llamado Maximiliano Lautaro Joel Maturano, de 18 años de edad. El caso tienen varias particulñaridades, más allá de la inusitada violencia y sangre fría conlos que ha sido llevado a cabo. Es que el fallecido era intensamente buscado por partida doble: por sus allegados y conocidos; pero también por la Justicia. Aunque también por algunos "rivales".

El cuerpo sin vida de Maturano ha sido encontrado el viernes en horas del mediodía justo frente a un club de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín. Según lo que quedó registrado en una cámara de seguridad etsretégicamente ubicada, tres hombres lo bajaron de un auto y de inmediato lo arrojaron al piso al piso. Posteriormente lo ejecutaron de varios disparos. El joven fue sacado del vehículo con una bolsa cubriéndole la cabeza y con sus manos maniatadas con cables.

Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del asesinato. Video: cámara de seguridad.

La investigación y las pericias

El estudio de los peritos arrojó como resultado de esas pericias que Maturano fue duramente golpeado en su rostro previamente y que también fue salvajemente torturado. Tenía en su cuerpo rastros de impactos de arma de fuego y quemaduras hechas con cigarrillos, también en la cara.

Para avanzar con las resolución del tema, hay que recorrer un terreno embarrado. Y no estamos hablando del camino en el que fue encontrado el hombre asesinado, sino en los vericuetos de las investigaciones. Los investigadores a cargo, sostienen que una posible versión es la del ajuste de cuentas, y nada debe ser descartado.

Maturano no tenía una "ficha limpia". De hecho era buscado, con pedido de captura activo como consecuecia de un homicidio que tuvo lugar durante 2021 en la zona de San Martín. Por esto mismo es que se baraja de manera concreta la chance de que todo se trate de un ajuste de cuentas. Así mismo el fallecido estaba bajo la lupa de la UFI 2 de San Martín, por el esclarecimiento del crimen de Kevin González, asesinado en la madrugada del 23 de julio.

En ese caso, la víctima era un joven estudiante secundario al que le dispararon desde una moto. El hecho sucedió en la villa "Curita" y su pareja también sufrió importantes heridas. Pese a que sobrevivió, varios se la habrían tenido "jurada".

Mientras se tejen tramas y persisten las dudas, este tremendo hecho de violencia que quedó resgitrado en un crudo video, sigue conmocionando a la gente y a los investigadores policiales y judiciales.

