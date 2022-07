15 años de Sol. Foto: RS Fotos.

Sol Cwirkaluk es fruto del amor que tuvieron hace más de una década Karina "La Pincesita" Tejada y Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, la pareja más famosa de la movida tropical. Actualmente están separados, pero demuestran un respeto mutuo, y nada impidió que organicen juntos un súper cumpleaños de su hija.

Este sábado Sol cumplió 15 años y junto a sus padres y seres más queridos, lo festejó con una sorprendente fiesta largamente planeada.

El evento tuvo lugar en el Salón Vonharv ubicado en Gonnet, La Plata. Durante la noche hubo de todo y para todos los gustos: momentos emotivos, felices y divertidos. Pero sobre todo, mucha emoción.

Foto: Instagram/pineiroproducciones.

La entrada de Sol acompañada por su papá

En la apertura de la fiesta, El Polaco recibió a su hija, acompañado de sus hermanas más pequeñas, su mamá Karina -muy emocionada- y Barby Silenzi, la actual pareja de Ezequiel.

Entrada de Sol. Video: Instagram/barbysilenzi1.

Otro momento muy especial, fue cuando se vio el regalo que Sol recibió de parte de su novio Tomás Benitez, quien protagonizó la obra "El Regreso del Joven Príncipe", participó en "Separadas" y ahora forma parte del team Cris Morena.

El joven apareció con un oso gigante en el camarín donde se estaba preparando la cumpleañera.

El regalo de su novio. Foto: Instagram/pineiroproducciones.

El show de Karina

Y también hubo tiempo para un show, por cierto muy esperado. Un momento emocionante de la noche, cuando El Polaco llamó al escenario a Karina para cantar alguno de sus hits. Aunque cueste creerlo, en un principio se mostró vergonzosa, pero después canto "Corazón mentiroso", y puso a bailar y a cantar a todos los invitados.

Cumpleaños de 15 de la hija de la Princesita y el Polaco, Video IG pineiroproducciones

Por su lado, El Polaco no se quedó atrás. También fue parte del show y cantó uno de sus grandes hits "Deja de Llorar", acompañado de lluvia de papelitos, agitando a los invitados: “¡El que no salta es un aburrido!”.

Fue una fiesta inolvidable, para todos.

