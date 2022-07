Golazo de Messi antres el Nantres. Foto: EFE.

El astro argentino Lionel Messi anotó su primer gol oficial de la temporada con el Paris Saint Germain y abrió el marcador en la Supercopa de Francia a los 22 minutos de la etapa inicial.

Messi se aprovechó de un pase de Neymar que se desvió en el camino y, tras gambetear a la perfección al arquero rival Alban Lafont, la "Pulga" envió la pelota hacia la red con la pierna derecha y puso en ventaja a su equipo.

Se trató de su gol número 12 con la camiseta del PSG y el primer con el entrenador Christophe Galtier en el banco de suplentes, pese a que ya había convertido en los amistosos de pretemporada, tras la salida de Mauricio Pochettino.

La obra maestra de Messi. Video: BT Sport.

El partido

Este domingo el Paris Saint Germain de Francia celebró su primer título de la temporada al vencer 4 a 0 al Nantes en la final de la Supercopa de Francia en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, en Israel.

Luego, a segundos de terminar la parte inicial, Neymar estiró la diferencia con un tiro libre desde el borde del área, mientras que el defensor español Sergio Ramos anotó el tercero con una impecable resolución de taco después de una serie de rebotes tras un centro de Messi.

Neymar de penal puso cifras definitivas en el inicio del ciclo del entrenador Christophe Galtier.

